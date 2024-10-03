В ВСУ рассказали подробности ухода из Угледара

Эвакуация раненых военных из Угледара была сложной, но уход из города позволил минимизировать потери. Об этом рассказал пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилепко, сообщает Радио Свобода.

"Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего, это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно, потому что дальше город держать уже был бы критически для наших подразделений, и мы бы понесли больше потерь" , – говорит Прилепка.

На вопрос о том, как принимали решение об уходе из Угледара, пресс-офицер говорит, что все происходит по приказу, но и в зависимости от обстоятельств. Также он прокомментировал критику вовремя отданных приказов и принятых решений об уходе из города.

"Мы в войске находимся, а в войске все делается по приказу, по команде. Соответственно по иерархии. А из высшего командования, уже они знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение. И там уже зависит от обстановки на поле боя, какое подразделение выходит, каким образом какими путями. Все определяется. Это же понятно, что враг не будет ждать, пока мы найдем оптимальные пути отхода. Он постоянно наносит удары, контролирует, логистику усложняет, поэтому принимается решение уже на поле боя, грубо говоря...

Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады" , – сказал Арсений Прилипко.

Напомним, 2 октября в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» подтвердили вывод украинских подразделений из Угледара "в целях сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий".

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