Сікорський прокоментував конфлікт із Зеленським під час зустрічі у вересні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прокоментував конфлікт із Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі у вересні, про який раніше повідомляла преса, повідомляє Європейська правда.

Про це Сікорський сказав в ефірі "Польського радіо".

Сікорський підкреслив, що в Польщі існує національний консенсус щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Він сказав, що ексгумації домагається, зокрема, президент Анджей Дуда, а також спікер Сейму Шимон Головня і глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Журналістка радіостанції наголосила, що Україна не погоджується на ексгумацію польських жертв, натомість дозволила ексгумацію солдатів вермахту.

Сікорський підкреслив, що під час переговорів у Києві отримав запевнення, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії буде вирішене.

На запитання ведучої, чи справді дійшло до конфлікту на зустрічі між Зеленським та Сікорським у Києві, про який повідомляли медіа, глава МЗС відповів:

"Я справді можу поставити питання руба. Подивимося по їхніх вчинках".

На уточнювальне запитання, чи був конфлікт, Сікорський знову відповів:

"Подивимося по їхніх вчинках".