Сикорский прокомментировал конфликт с Зеленским во время встречи в сентябре

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал конфликт с Владимиром Зеленским во время их встречи в сентябре, о котором ранее сообщала пресса, сообщает Европейская правда.

Об этом Сикорский сказал в эфире "Польского радио".

Сикорский подчеркнул, что в Польше существует национальный консенсус по поводу эксгумации жертв Волынской трагедии. Он сказал, что эксгумации добиваются, в частности, президент Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Журналистка радиостанции отметила, что Украина не соглашается на эксгумацию польских жертв, но при этом позволила эксгумацию солдат вермахта.

Сикорский подчеркнул, что во время переговоров в Киеве получил заверения, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии будет решен.

На вопрос ведущей, действительно ли дошло до конфликта на встрече между Зеленским и Сикорским в Киеве, о котором сообщали медиа, глава МИД ответил:

"Я действительно могу поставить вопрос ребром. Посмотрим по их поступкам".

На уточняющий вопрос, был ли конфликт, Сикорский снова ответил:

"Посмотрим по их поступкам".