У Кабміні назвали причини зростання зарплат в Україні

Українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні. Середня зарплата досягла 21 тисячі гривень.﻿ Про це йдеться в моніторингу основних подій в економіці України від Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Мінекономіки наводить дані Держстату, за якими середня зарплата (до відрахування податків) у другому кварталі зросла до 20964 гривень. Крім того, на сайтах пошуку роботи середня "чиста" зарплата в резюме становить 20 503 гривень, у вакансіях - 19 674 гривень.

Як зазначається в огляді, на рівень оплати праці у 2023-2024 впливають чинники 2022 року - наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме: тимчасова втрата значної території, руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження), суттєві перманентні руйнування логістики та значна кількість людей працездатного населення за кордоном та в лавах ЗСУ, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

Рейтинг зарплат

За даними Мінекономіки, у першому півріччі 2024 року середня зарплата штатних працівників у сфері

"Інформація та телекомунікації" становить 49 831 гривню, у сфері "Фінансова та страхова діяльність" , - 39 503 гривень.

Найнижча зарплата у сфері "Освіта" - 13 862 гривні.

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень. У гривнях це вище на 49,6% порівняно із довоєнним 2021 роком (14 014 гривень). Зарплата також вища в доларовому еквіваленті - 526 доларів. У 2021 році зарплата становила 514 доларів.