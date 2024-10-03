Виробник безпілотників звинуватив ТЦК у викраденні головного інженера

Українська компанія Ptashka Drones заявляє, що її головного інженера з розробки систем протидії БпЛА викрали дорогою до роботи й доставили в ТЦК, повідомляє Економічна правда.

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи" , - йдеться у повідомленні.

До критичності та бронювання працівника залишилось менше ніж тиждень, стверджує розробник систем БпЛА.

Згідно з повідомленням, інженер офіційно працевлаштований, а компанія має довідки про цивільноправові зобов'язання перед військовими частинами й незавершені контракти на постачання ударних дронів.