Производитель беспилотников обвинил ТЦК в похищении главного инженера
Украинская компания Ptashka Drones заявляет, что ее главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА похитили по дороге к работе и доставили в ТЦК, сообщает Экономическая правда.
"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА прямо по улице по дороге на работу", - говорится в сообщении.
До критичности и бронирования работника осталось меньше недели, утверждает разработчик систем БпЛА.
Согласно сообщению, инженер официально трудоустроен, а компания имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями и незавершенные контракты на поставку ударных дронов.