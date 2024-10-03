Производитель беспилотников обвинил ТЦК в похищении главного инженера

Украинская компания Ptashka Drones заявляет, что ее главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА похитили по дороге к работе и доставили в ТЦК, сообщает Экономическая правда.

"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА прямо по улице по дороге на работу" , - говорится в сообщении.

До критичности и бронирования работника осталось меньше недели, утверждает разработчик систем БпЛА.

Согласно сообщению, инженер официально трудоустроен, а компания имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями и незавершенные контракты на поставку ударных дронов.