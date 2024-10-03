Україна отримала систему Patriot від Румунії

Система протиракетної оборони Patriot, надана членом НАТО Румунією, прибула в Україну, визнали представники обох країн, повідомляє Радіо Свобода.

"Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети" , – написав президент Володимир Зеленський у X ввечері 2 жовтня.

Крім того, повідомлення про поставку у коментарі Радіо Свобода підтвердило Міністерство оборони Румунії.

Підкреслюючи ризики для членів НАТО, таких як Румунія, які межують з Україною, російські безпілотники знову завдали удару по українському порту Ізмаїл, що спонукало Бухарест підняти винищувачі F-16 для моніторингу ситуації ввечері 2 жовтня.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну" , – заявив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну після того, як минулого місяця уряд у Бухаресті ухвалив рішення про передачу системи Києву.

Згідно із документом, Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою.

Зазначимо, Київ постійно закликає своїх західних союзників постачати більш сучасну зброю і системи протиповітряної оборони, які допомогли б йому, з одного боку, захистити небо, а з іншого – дозволили б завдати ударів по військових цілях глибше в Росії, щоб запобігти атакам Москви.

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