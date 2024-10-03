На "Рамштайні" обговорять зняття заборони на далекобійні удари по РФ - Рютте

Україна має право себе захищати, а нанесення ударів по військових цілях агресора, передбачене міжнародним правом. Про це сказав новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Радіо Свобода.

Рютте зазначив, що це не можна вважати порушенням червоних ліній, адже єдина країна, яка їх порушує – це Росія.

«Росія веде цю незаконну війну і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані для атак по цивільній інфраструктурі може допомогти в цьому» , – сказав Рютте.

За словами генсека, питання дозволу застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у росії обговорять з президентом США Джо Байденом на засіданні у форматі «Рамштайн» 12 жовтня.

Також Генсек наголосив, що питання обмежень на удари – це не питання НАТО, адже кожна країна альянсу ухвалює власне рішення.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва у четвер, 3 жовтня.

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