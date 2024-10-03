На "Рамштайне" обсудят снятие запрета на дальнобойные удары по РФ - Рютте

Украина имеет право себя защищать, а нанесение ударов по военным целям агрессора предусмотрено международным правом. Об этом сказал новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Радио Свобода.

Рютте отметил, что это нельзя считать нарушением красных линий, ведь единственная нарушающая их страна – это Россия.

«Россия ведет эту незаконную войну и это означает, что сбивание российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы для атак по гражданской инфраструктуре, может помочь в этом» , – сказал Рютте.

По словам генсека, вопрос разрешения применять дальнобойное оружие по военным объектам в России обсудят с президентом США Джо Байденом на заседании в формате Рамштайн 12 октября.

Также Генсек подчеркнул, что вопрос ограничений на удары – это не вопрос НАТО, ведь каждая страна альянса принимает собственное решение.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев в четверг, 3 октября.

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