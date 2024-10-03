Глава парламенту Грузії підписав закон, що обмежує права ЛГБТ

Глава парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав проект законопроектів, що обмежують права ЛГБТ-спільноти. З посиланням на JAM News, повідомляє Новое время.

Папуашвілі стверджує, що цей закон захищає права всіх громадян, зокрема свободу вираження поглядів так, щоб не обмежувати права інших, що «є суттю та ідеєю справжньої демократії». Він також зазначив, що за підписанням цього закону «стоїть і народ, і духовенство».

JAM News пише, що Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) висловила стурбованість щодо підписання цього закону та закликала владу Грузії скасувати його.

В UNAIDS зазначили, що ухвалені закони порушують основоположні права на гідність і рівність та перешкоджають доступ ЛГБТК-спільноти до основних медичних послуг, що своєю чергою підриває зусилля Грузії з викорінення ВІЛ/СНІДу та боротьби з іншими інфекційними захворюваннями, сказано в матеріалі.