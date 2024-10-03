Глава парламента Грузии подписал закон, ограничивающий права ЛГБТ

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал проект законопроектов, ограничивающих права ЛГБТ-сообщества. Со ссылкой на JAM News, сообщает Новое время.

Папуашвили утверждает, что этот закон защищает права всех граждан, в частности свободу выражения взглядов так, чтобы не ограничивать права других, что «является сутью и идеей настоящей демократии». Он также отметил, что за подписанием этого закона «стоит и народ, и духовенство».

JAM News пишет, что Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) выразила обеспокоенность относительно подписания этого закона и призвала власти Грузии отменить его.

В UNAIDS отметили, что принятые законы нарушают основополагающие права на достоинство и равенство и препятствуют доступу ЛГБТК-сообщества к основным медицинским услугам, что в свою очередь подрывает усилия Грузии по искоренению ВИЧ/СПИДа и борьбе с другими инфекционными заболеваниями, сказано в материале.