Ватажок "ДНР" Пушилін отримав нову підозру

У четвер, 3 жовтня, голові терористичного угрупування «ДНР» Денису Пушиліну заочно оголосили про підозру за організацію примусової мобілізації громадян для війни проти України. З посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора, повідомляє Новое время.

Слідство встановило, що 19 лютого 2022 року Пушилін у змові з вищим політичним керівництвом Росії оголосив загальну мобілізацію чоловіків на тимчасово окупованій території Донецької області. З метою ведення агресивної війни та встановлення контролю над населеними пунктами він підписав низку юридично нікчемних «указів».

Для збільшення чисельності загарбницьких військ РФ підозрюваний підняв граничний вік для призовників із 55 до 65 років.

Для виконання «указу» ватажка підпорядковані йому «співробітники військкоматів» залякували громадян України кримінальною відповідальністю за відмову воювати на боці Росії. Таким чином, учасники незаконного збройного формування зібрали війська для повномасштабного вторгнення в Україну у складі регулярної армії РФ.

Дії підозрюваного є порушенням вимог Женевської та Гаазької Конвенцій.

Пушиліну інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).