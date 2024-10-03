Главарь "ДНР" Пушилин получил новое подозрение

В четверг, 3 октября, главе террористической группировки «ДНР» Денису Пушилину заочно объявили о подозрении за организацию принудительной мобилизации граждан для войны против Украины.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, сообщает Новое время.

Следствие установило, что 19 февраля 2022 года Пушилин в сговоре с высшим политическим руководством России объявил общую мобилизацию мужчин на временно оккупированной территории Донецкой области. В целях ведения агрессивной войны и установления контроля над населенными пунктами он подписал ряд юридически ничтожных «указов».

Для увеличения численности захватнических войск РФ подозреваемый поднял предельный возраст для призывников с 55 до 65 лет.

Для исполнения «указа» главаря подчиненные ему «сотрудники военкоматов» запугивали граждан Украины уголовной ответственностью за отказ воевать на стороне России. Таким образом, участники незаконного вооруженного формирования собрали войска для полномасштабного вторжения в Украину в составе регулярной армии РФ.

Действия подозреваемого являются нарушением требований Женевской и Гаагской Конвенций.

Пушилину инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).