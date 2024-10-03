Український легіон офіційно розпочав набір добровольців за кордоном

У Міноборони повідомляють, що ініціатива "Український легіон", яка має на меті залучити українців за кордоном до Сил оборони України, офіційно розпочала набір новобранців.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу МОУ, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського консульства. Час роботи центру з 9.00 до 17.00 щоденно, без обідньої перерви.

Надавати консультації та супровід в оформленні будуть понад півтора десятка співробітників центру — офіцерів ЗСУ, відряджених з України.

"На базі центру працює військово-лікарська комісія, до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона" , - повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

За словами Гаврилюка, Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польські партнери – озброєння і техніку.

Процес рекрутингу відбувається через подання заявок на офіційному сайті Українського легіону або через консульства та посольства.

МОУ зазначає, що за перші дні відкриття центру рекрутингу в Любліні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 – через консульські установи. Після їх опрацювання персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої бесіди, уточнення даних та визначення посад.

Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд.

Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок.