Украинский легион официально начал набор добровольцев за рубежом

В Минобороны заявили, что инициатива "Украинский легион", которая имеет целью привлечь украинцев за рубежом в Силы обороны Украины, официально начала набор новобранцев.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу МОУ, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского консульства. Время работы центра с 9.00 до 17.00 ежедневно, без обеденного перерыва.

Предоставлять консультации и сопровождение в оформлении будут более полутора десятков сотрудников центра - офицеров ВСУ, командированных из Украины.

"На базе центра работает военно-врачебная комиссия, в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи заключений о пригодности к службе. После оформления подготовка добровольцев будет происходить на полигоне, который развернула польская сторона" , - сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По словам Гаврилюка, Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польские партнеры - вооружение и технику.

Процесс рекрутинга происходит через подачу заявок на официальном сайте Украинского легиона или через консульства и посольства.

МОУ отмечает, что за первые дни открытия центра рекрутинга в Люблине поступило 138 заявок на собеседование через сайт и еще 58 - через консульские учреждения. После их обработки персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительной беседы, уточнения данных и определения должностей.

Кандидатов, которые имеют украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр.

Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта, обычно через две недели после завершения всех проверок.