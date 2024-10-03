Енергоатом скасував ремонт фасаду Хмельницької АЕС після скандалу із завищеними цінами

Хмельницька АЕС не буде відновлювати фасади за завищеними цінами: розпочато розслідування, а договір з постачальником розірвано.﻿ З посиланням на пресслужбу "Енергоатома", повідомляє Економічна правда.

"Відповідно до наказу генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри від 30 вересня 2024 р. №1914, розпочато службове розслідування, а договір з постачальником розірвано" , - йдеться у повідомленні.

Енергокомпанія стверджує, що ще за тиждень до появи цін відповідними підрозділами "Енергоатома" було встановлено їх невідповідність у проєктній документації цієї закупівлі.

За результатами розслідування будуть прийняті відповідні кадрові та дисциплінарні рішення, додали в пресслужбі.