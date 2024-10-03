Энергоатом отменил ремонт фасада Хмельницкой АЭС после скандала с завышенными ценами

Хмельницкая АЭС не будет восстанавливать фасады по завышенным ценам: начато расследование, а договор с поставщиком расторгнут.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома", сообщает Экономическая правда.

"В соответствии с приказом генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры от 30 сентября 2024 г. №1914, начато служебное расследование, а договор с поставщиком расторгнут" , - говорится в сообщении.

Энергокомпания утверждает, что еще за неделю до появления цен соответствующими подразделениями "Энергоатома" было установлено их несоответствие в проектной документации этой закупки.

По результатам расследования будут приняты соответствующие кадровые и дисциплинарные решения, добавили в пресс-службе.