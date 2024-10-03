У вересні обвалилися доходи українського держбюджету - Мінфін

До загального фонду держбюджету України впродовж вересня надійшло 122,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. З посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів, повідомляє Дзеркало тижня.

Для порівняння, у серпні доходи держбюджету становили 386,2 млрд грн завдяки перерахуванню 228,1 млрд грн міжнародної допомоги. До цього доходи держбюджету скорочувалися шість місяців поспіль. У липні до бюджету надійшло лише 120 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Основними джерелами надходжень у вересні стали:

40,2 млрд грн – ПДВ із ввезених на митну територію України товарів;

22,6 млрд грн – ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 36,4 млрд грн, відшкодовано – 13,8 млрд грн);

21,3 млрд грн – акцизного податку;

20,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військового збору;

5,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Водночас виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,8%, Державною митною службою – 86,9%.

Загалом за підсумками вересня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 231,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,54 трлн грн.