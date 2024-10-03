В сентябре обвалились доходы украинского госбюджета - Минфин

В общий фонд госбюджета Украины в течение сентября поступило 122,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, сообщает Зеркало недели.

Для сравнения, в августе доходы госбюджета составили 386,2 млрд. грн. благодаря перечислению 228,1 млрд. грн. международной помощи. До этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд. В июле в бюджет поступило всего 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Основными источниками поступлений в сентябре стали:

40,2 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

22,6 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 36,4 млрд грн, возмещено – 13,8 млрд грн);

21,3 млрд грн – акцизного налога;

20,2 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военного сбора;

5,6 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

4,1 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины;

3,7 млрд грн – рентной платы за пользование недрами.

В то же время исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,8%, Государственной таможенной службой – 86,9%.

Всего по итогам сентября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 в общий фонд государственного бюджета поступило 1,54 трлн грн.