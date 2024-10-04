В ISW проаналізували удари Ізраїлю поблизу авіабази РФ у Сирії

В ніч з 2 на 3 жовтня безпілотники Ізраїлю атакували склад боєприпасів у районі російської авіабази Хмеймім у провінції Латакія, Сирія. Удари не були спрямовані безпосередньо проти зазначеної авіабази.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що на оприлюднених 3 жовтня кадрах видно пожежу і вторинні детонації вночі, ймовірно, біля авіабази Хмеймім.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини 3 жовтня заявив, що невідомі удари з безпілотників знищили склад боєприпасів, розташований неподалік від авіабази біля міста Джаблех. У Центрі стверджували, що удари невідомих безпілотників збіглися з присутністю ізраїльських військових літаків у цьому районі, та що сирійські та російські засоби ППО близько 40 хвилин намагалися збити ізраїльські ракети, що наближалися.

Пов'язаний з Кремлем відомий російський військовий блогер зазначив, що російські ППО були активовані. За його словами, іранські та сирійські сили використовували склад боєприпасів, а ізраїльські удари не були спрямовані безпосередньо на російську авіабазу Хмеймім.

В ISW зазначили, що не можуть підтвердити суб'єкт, відповідальний за удар по Латакії 3 жовтня.

В Інституті також нагадали, що спостерігали за ударом, що був нанесений ізраїльськими силами по вантажу зброї біля Джабле 9 липня після того, як іранська партія зброї прибула до сусіднього порту Латакії.

"Сирійські джерела стверджують, що сирійська ППО перехопила 17 імовірно ізраїльських ракет біля Джабле і Тартуса (на південь від Латакії), а також повідомляють про вибухи біля Тартуса 24 вересня, але причетні до цього суб'єкти і результат удару залишаються непідтвердженими" , - йдеться у звіті ISW.

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомляло про ймовірний удар Ізраїлю по авіабазі Хмеймім. За інформацією видання, ймовірно ціллю атаки була партія зброї, яку планували надати бойовикам угруповання "Хезболла".

Додамо, що за останній тиждень сталося суттєве загострення бойових дій на Близькому Сході. Армія Ізраїлю почала наземну операцію проти "Хезболли" в Лівані, щоб відсунути терористів від південного кордону країни. Бойовики відповіли посиленням ударів по північних районах Ізраїлю.

Крім того, 1 жовтня Іран обстріляв Ізраїль сотнями ракет за вбивство наприкінці вересня лідера "Хезболли" Хасана Насралли і генерала Корпусу вартових ісламської революції Аббаса Нілфорушана.