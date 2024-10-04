В ISW проанализировали удары Израиля вблизи авиабазы РФ в Сирии

В ночь со 2 на 3 октября беспилотники Израиля атаковали склад боеприпасов в районе российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, Сирия. Удары не были направлены непосредственно против указанной авиабазы.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что на обнародованных 3 октября кадрах видно пожар и вторичные детонации ночью, вероятно, возле авиабазы Хмеймим.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 3 октября заявил, что неизвестные удары с беспилотников уничтожили склад боеприпасов, расположенный неподалеку от авиабазы возле города Джаблех. В Центре утверждали, что удары неизвестных беспилотников совпали с присутствием израильских военных самолетов в этом районе, и что сирийские и российские средства ПВО около 40 минут пытались сбить приближающиеся израильские ракеты.

Связанный с Кремлем известный российский военный блогер отметил, что российские ПВО были активированы. По его словам, иранские и сирийские силы использовали склад боеприпасов, а израильские удары не были направлены непосредственно на российскую авиабазу Хмеймим.

В ISW отметили, что не могут подтвердить субъект, ответственный за удар по Латакии 3 октября.

В Институте также напомнили, что наблюдали за ударом, который был нанесен израильскими силами по грузу оружия возле Джабле 9 июля после того, как иранская партия оружия прибыла в соседний порт Латакии.

"Сирийские источники утверждают, что сирийская ПВО перехватила 17 предположительно израильских ракет возле Джабле и Тартуса (к югу от Латакии), а также сообщают о взрывах возле Тартуса 24 сентября, но причастные к этому субъекты и результат удара остаются неподтвержденными" , - говорится в отчете ISW.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, немецкое издание Bild сообщало о вероятном ударе Израиля по авиабазе Хмеймим. По информации издения, предположительно целью атаки была партия оружия, которую планировали предоставить боевикам группировки "Хезболла".

Добавим, что за последнюю неделю произошло существенное обострение боевых действий на Ближнем Востоке. Армия Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы" в Ливане, чтобы отодвинуть террористов от южной границы страны. Боевики ответили усилением ударов по северным районам Израиля.

Кроме того, 1 октября Иран обстрелял Израиль сотнями ракет за убийство в конце сентября лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и генерала Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана.