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У Воронезькій області РФ після атаки дрона горить нафтобаза

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна, повідомляє Українська правда.

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, а Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили БПЛА, один із яких впав на територію нафтобази.

"Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки", – йдеться в повідомленні.

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