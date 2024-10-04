У Воронезькій області РФ після атаки дрона горить нафтобаза

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна, повідомляє Українська правда.

За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, а Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили БПЛА, один із яких впав на територію нафтобази.