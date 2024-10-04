В Воронежской области РФ после атаки дрона горит нефтебаза

В ночь на 4 октября в Воронежской области беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна, сообщает Украинская правда.

По словам губернатор Воронежской области Александра Гусева, а Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы.