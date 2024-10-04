Курс валют НБУ на 4 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 4 жовтня 2024 року

Курс долара, порівняно з 3 жовтня, знизився на 6 коп. до 41.2202 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп. до 45.5236 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 54.0562 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 18 коп. до 48.5029 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 10.5731 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.220 200 EUR Євро 45.523 600 GBP Фунт стерлінгів 54.056 200 CHF Швейцарський франк 48.502 900 PLN Польський злотий 10.573 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.