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Курс валют НБУ на 4 жовтня

Курс валют НБУ на 4 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 4 жовтня 2024 року

Курс долара, порівняно з 3 жовтня, знизився на 6 коп. до 41.2202 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп. до 45.5236 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 54.0562 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 18 коп. до 48.5029 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 10.5731 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.220 200 --0.0553
EUR Євро 45.523 600 --0.1911
GBP Фунт стерлінгів 54.056 200 --0.8154
CHF Швейцарський франк 48.502 900 --0.1768
PLN Польський злотий 10.573 100 --0.0712

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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