Курс валют НБУ на 4 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 4 жовтня 2024 року
Курс долара, порівняно з 3 жовтня, знизився на 6 коп. до 41.2202 за 1 долар.
Євро подешевшав на 19 коп. до 45.5236 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 54.0562 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 18 коп. до 48.5029 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 7 коп. до 10.5731 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.220 200
|EUR
|Євро
|45.523 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.056 200
|CHF
|Швейцарський франк
|48.502 900
|PLN
|Польський злотий
|10.573 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.