Курс валют НБУ на 4 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 октября, снизился на 6 коп до 41.2202 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 45.5236 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 54.0562 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 18 коп до 48.5029 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 10.5731 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.220 200 EUR Евро 45.523 600 GBP Фунт стерлингов 54.056 200 CHF Швейцарский франк 48.502 900 PLN Польский злотый 10.573 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.