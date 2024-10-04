Курс валют НБУ на 4 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 октября, снизился на 6 коп до 41.2202 за 1 доллар.
Евро подешевел на 19 коп до 45.5236 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 54.0562 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 18 коп до 48.5029 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 7 коп до 10.5731 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.220200
|EUR
|Евро
|45.523600
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.056200
|CHF
|Швейцарский франк
|48.502900
|PLN
|Польский злотый
|10.573100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.