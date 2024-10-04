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Курс валют НБУ на 4 октября

Курс валют НБУ на 4 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 4 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 3 октября, снизился на 6 коп до 41.2202 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 45.5236 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 54.0562 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 18 коп до 48.5029 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 10.5731 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.220200 --0.0553
EUR Евро 45.523600 --0.1911
GBP Фунт стерлингов 54.056200 --0.8154
CHF Швейцарский франк 48.502900 --0.1768
PLN Польский злотый 10.573100 --0.0712

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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