У Пентагоні розповіли, коли почнуться навчання українських пілотів на F-16 у США

Тренування нової групи українських пілотів на американських літаках F-16 у США будуть сплановані та розпочнуться після того, як вони пройдуть навчання з мовної підготовки. Так прокоментувала часові рамки підготовки пілотів з України заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати", - зауважила Сінгх.

У цьому контексті вона також зазначила, що не може надати оновленої інформації про графік тренувань.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про виділення масштабного пакета військової допомоги Україні на суму $7,9 мільярда. При цьому, глава Білого дому доручив Пентагону розширити програму навчання українських пілотів на F-16, у тому числі шляхом підготовки ще 18 пілотів наступного року.