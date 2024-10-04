В Пентагоне рассказали, когда начнутся учения украинских пилотов на F-16 в США

Тренировки новой группы украинских пилотов на американских самолетах F-16 в США будут спланированы и начнутся после того, как они пройдут обучение по языковой подготовке. Так прокомментировала временные рамки подготовки пилотов из Украины заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

"Как известно, одним из требований подготовки пилотов является владение английским языком. Следовательно, как только эти пилоты будут обучены и готовы, мы начнем с ними работать" , - отметила Сингх.

В этом контексте она также отметила, что не может предоставить обновленную информацию о графике тренировок.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 7,9 миллиарда долларов. При этом глава Белого дома поручил Пентагону расширить программу обучения украинских пилотов на F-16, в том числе путем подготовки еще 18 пилотов в следующем году.