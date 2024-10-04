Штаб Гарріс занепокоєний помилками у заявах кандидата у віцепрезиденти від демократів – ЗМІ

Видання Politico з посиланням на власні джерела стверджує, що виборчий штаб демократки Камали Гарріс після дебатів кандидатів у віцепрезиденти США почав непокоїтися критичною кількістю неправдивих заяв з вуст Тіма Волза, повідомляє Лівий берег.

Під час етеру трапився інцидент, коли Волз був змушений визнати свою обмовку щодо факту з біографії. Раніше він стверджував, що перебував у Гонконгу під час заворушень 1989 року. Проте з'ясувалося, що Волз їздив в Азію не конкретно в момент важливих для країни подій, а просто "того літа". Політик визнав, що наплутав дати.

Для демократа це вже далеко не перший випадок сумнівної заяви, яку швидко спростовують факт-чекери. Він також говорив про те, що звільнився з армії у званні старшого сержанта - хоча насправді так і не пройшов відповідні курси. Заявляв про те, що не хоче, щоб американці носили "таку ж зброю, як я на війні" – хоча під час служби не перебував у зоні активних бойових дій. Стверджував, що республіканці намагаються заборонити способи боротьби із безпліддям, які подарували йому батьківство – хоча він з дружиною не застосовували метод екстракорпорального запліднення.

В оточенні Гарріс вважають, що така кількість помилок, хай і ненавмисних, шкодить шансам чинної віцепрезидентки на обрання главою держави.