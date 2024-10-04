Штаб Харрис обеспокоен ошибками в заявлениях кандидата в вице-президенты от демократов – СМИ

Издание Politico со ссылкой на собственные источники утверждает, что избирательный штаб демократки Камалы Харрис после прений кандидатов в вице-президенты США начал беспокоиться критическим количеством ложных заявлений из уст Тима Уолза, сообщает Левый берег.

Во время эфира произошел инцидент, когда Уолз был вынужден признать свою оговорку по факту биографии. Ранее он утверждал, что находился в Гонконге в ходе беспорядков 1989 года. Однако выяснилось, что Уолз ездил в Азию не именно в момент важных для страны событий, а просто "в то лето". Политик признал, что напутал даты.

Для демократа это уже далеко не первый случай сомнительного заявления, которое быстро опровергают факт-чекеры. Он также говорил о том, что уволился из армии в звании старшего сержанта – хотя на самом деле так и не прошел соответствующие курсы. Заявлял о том, что не хочет, чтобы американцы носили "такое же оружие, как я на войне" – хотя во время службы не находился в зоне активных боевых действий. Утверждал, что республиканцы пытаются запретить способы борьбы с бесплодием, подарившие ему отцовство – хотя он с женой не применяли метод экстракорпорального оплодотворения.

В окружении Харрис считают, что такое количество ошибок, пусть и непреднамеренных, вредит шансам действующей вице-президента на избрание главой государства.