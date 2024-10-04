У Міноборони розповіли, скільки добровольців подали заявки до Українського легіону у Польщі

У Міністерстві оборони України повідомили, що за перші дні роботи центру Українського легіону в Польщі, що запрацював у Любліні, подали заявки майже 200 кандидатів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Рекрутинговий центр пропонує консультації та підтримку в процесі реєстрації. Крім того, на місці працює військово-лікарська комісія, оснащена необхідним обладнанням для оцінки придатності кандидатів до служби. Процес набору відбувається як онлайн, через офіційний сайт Легіону, так і офлайн, через консульства та посольства.

Міноборони повідомило, що в перший день роботи центру в Любліні на базі українського консульства було подано 138 заяв онлайн і 58 через консульські установи. Після опрацювання заявок персонал рекрутингового центру зв’язується з кандидатами для проведення попередньої співбесіди, уточнення даних та визначення посад.

Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якої визначається посада, перевіряються документи і видається направлення на медичний огляд.

Якщо медкомісія пройшла успішно, доброволець отримує дату підписання контракту, зазвичай через два тижні після завершення усіх перевірок.

Після підписання контракту добровольці вирушають на полігон для проходження навчання, яке триватиме 35 днів. В подальшому військовослужбовці можуть бути направлені на підвищення навичок на одну з європейських баз НАТО ще на кілька місяців.

Рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі запрацював 1 жовтня, у День захисників і захисниць.

Оголошення про відкриття збіглося з візитом міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Польщі, де він брав участь у Варшавському безпековому форумі й зустрівся з низкою польських посадовців.

Нагадаємо, 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.