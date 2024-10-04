В Минобороны рассказали, сколько добровольцев подали заявки в Украинский легион в Польше

В Министерстве обороны Украины сообщили, что за первые дни работы центра Украинского легиона в Польше, который заработал в Люблине, подали заявки почти 200 кандидатов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Рекрутинговый центр предлагает консультации и поддержку в процессе регистрации. Кроме того, на месте работает военно-врачебная комиссия, оснащенная необходимым оборудованием для оценки пригодности кандидатов к службе. Процесс набора происходит как онлайн, через официальный сайт Легиона, так и офлайн, через консульства и посольства.

Минобороны сообщило, что в первый день работы центра в Люблине на базе украинского консульства было подано 138 заявлений онлайн и 58 через консульские учреждения. После обработки заявок персонал рекрутингового центра связывается с кандидатами для проведения предварительного собеседования, уточнения данных и определения должностей.

Кандидатов, имеющих украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинский осмотр.

Если медкомиссия прошла успешно, доброволец получает дату подписания контракта, обычно через две недели после завершения всех проверок.

После подписания контракта добровольцы отправляются на полигон для прохождения обучения, которое продлится 35 дней. В дальнейшем военнослужащие могут быть направлены на повышение навыков на одну из европейских баз НАТО еще на несколько месяцев.

Рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше заработал 1 октября, в День защитников и защитниц.

Объявление об открытии совпало с визитом министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он принимал участие в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

Напомним, 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.