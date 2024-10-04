Повітряні сили: ППО збила 9 "Шахедів", ще 7 – локаційно втрачені
Уночі 4 жовтня російські війська вдарили по критичній інфраструктурі України безпілотниками типу Shahed. Сили ППО збили 9 "Шахедів", ще 7 – локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни запустили 19 ударних безпілотників з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та мису Чауда (Крим)
"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)", – йдеться в повідомленні.