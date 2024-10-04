Меланія Трамп підтримує право на аборти, хоч її чоловік проти

Колишня перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп підтвердила, що виступає за безперешкодну реалізацію права жінок на переривання вагітності, повідомляє Лівий берег.

Як пише The Guardian, журналісти звернули увагу, що дружина експрезидента у своїх мемуарах "Меланія", які мають невдовзі надійти у продаж, підтримує право на аборти, хоча її чоловік у своїй передвиборчій кампанії займає іншу позицію.

Трамп неодноразово говорив, що вважає власною перемогою скасування судового прецеденту "Роу проти Вейда", відповідно до якого конституція США нібито гарантувала жінкам можливість вільно вирішувати, чи робити аборт, без втручання держави.

Республіканець хоче, щоб рішення з цього питання ухвалювалися на рівні кожного окремого штату. Демократи ж переконані, що в разі перемоги на виборах Трамп має намір законодавчо закріпити заборону абортів на всій території країни.

Під час дебатів та публічних виступів мільярдер неодноразово спекулював тим, що чинна адміністрація президента Джо Байдена нібито підтримує переривання вагітності на 7, 8, 9 місяцях і навіть вбивство дітей після народження - факт-чекери послідовно називають ці заяви брехнею.