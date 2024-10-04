Мелания Трамп поддерживает право на аборты, хотя ее муж против

Бывшая первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп подтвердила, что выступает за беспрепятственную реализацию права женщин на прерывание беременности, сообщает Левый берег.

Как пишет The Guardian, журналисты обратили внимание, что супруга экспрезидента в своих мемуарах "Мелания", вскоре поступающих в продажу, поддерживает право на аборты, хотя ее муж в своей предвыборной кампании занимает другую позицию.

Трамп неоднократно говорил, что считает собственной победой отмену судебного прецедента "Роу против Вейда", согласно которому конституция США якобы гарантировала женщинам возможность свободно решать, делать ли аборт, без вмешательства государства.

Республиканец хочет, чтобы решения по этому вопросу принимались на уровне каждого отдельного штата. Демократы же убеждены, что в случае победы на выборах, Трамп намерен законодательно закрепить запрет абортов на всей территории страны.

Во время дебатов и публичных выступлений миллиардер неоднократно спекулировал тем, что действующая администрация президента Джо Байдена якобы поддерживает прерывание беременности на 7, 8, 9 месяцах и даже убийство детей после рождения - факт-чекеры последовательно называют эти заявления ложью.