ЗМІ: Україна планує мобілізувати 200 тисяч новобранців до кінця 2024

Україна хоче мобілізувати ще 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року, але цієї мети буде "важко досягти", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Роман Костенко, повідомив The Times.

У виданні вважають, що Україні навряд вдасться мобілізувати таку кількість українців.

"Ціль у 200 тис. може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти" , — зазначають там.

Представник одного з ТЦК в Одесі розповів ЗМІ, що вони відстають від поставлених цілей:

"Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку".

Як повiдомлялось, 2 жовтня Костенко заявив, що потрібно вжити "радикальних заходів", щоб прискорити темпи мобілізації в Україні.