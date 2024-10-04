СМИ: Украина планирует мобилизовать 200 тысяч новобранцев до конца 2024 года

Украина хочет мобилизовать еще 200 тысяч новобранцев до конца 2024 года, но этой цели будет "трудно достичь", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по национальной обороне Роман Костенко, сообщил The Times.

В издании считают, что Украине вряд ли удастся мобилизовать такое количество украинцев.

"Цель в 200 тыс. может быть все более необходимой, но ее также становится все труднее достичь" , — отмечают там.

Представитель одного из ТЦК в Одессе рассказал СМИ, что они отстают от поставленных целей:

"Мы не мобилизуем даже 20 процентов от того, что нужно. Одесская область одна из худших в списке".

Как сообщалось, 2 октября Костенко заявил, что нужно принять "радикальные меры", чтобы ускорить темпы мобилизации в Украине.