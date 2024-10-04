Tesla відкликає 27 тисяч Cybertrucks через проблему з камерою заднього виду

Компанія Tesla відкликає близько 27 000 автомобілів Cybertrucks через проблему з камерою заднього виду, яка затримує виведення зображення на панель приладів, що підвищує ризик аварії, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з заявою Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), дисплей заднього виду може залишатися порожнім до 8 секунд, коли Cybertruck вмикається задній хід. Це набагато більше, ніж 2 секунди, потрібні федеральними правилами безпеки США.

Tesla випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення для усунення цієї проблеми. Водії також можуть дати задній хід кібервантажівці, "перевіривши плече та використовуючи дзеркала", зазначили у NHTSA.

Це вже п'яте відкликання електромобіля з моменту його випуску минулого року. Нещодавно, у червні, був відкликаний величезний єдиний склоочисник і шматок пластикової обробки вздовж краю кузова, який може від'єднатися від автомобіля під час руху.

У квітні вантажівки відкликали через те, що педаль акселератора могла застрягти при натисканні. У січні компанія Tesla відкликала програмне забезпечення для 2,2 мільйона своїх автомобілів, включаючи кібервантажівки, оскільки літери на запобіжних лампах були надто малі, щоб їх можна було легко прочитати. Ця проблема також була вирішена за допомогою оновлення програмного забезпечення повітрям.

Цього тижня компанія Tesla вперше цього року повідомила про зростання продажів, хоча її продаж за рік все ще відстає від аналогічного періоду 2023 року.

У третьому кварталі компанія поставила майже 463 тисячі автомобілів по всьому світу, що на 6% більше, ніж роком раніше, і на 4% більше, ніж у другому кварталі цього року.

У 2019 році, коли компанія вперше анонсувала продажі Cybertruck, стартова ціна була меншою за $40 тисяч. Тепер ціна на найдешевшу модель Cybertruck починається від $60,990. Це задньопривідна версія, яка стане доступною лише у 2025 році. Повнопривідну модель почнуть продавати 2024 року з цінником 79,990 доларів.

Найдорожча версія, відома як Cyberbeast, продаватиметься за ціною 99,990 доларів і з'явиться у продажу в 2024 році.