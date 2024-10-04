Tesla отзывает 27 тысяч Cybertrucks из-за проблемы с камерой заднего вида

Компания Tesla отзывает около 27 000 автомобилей Cybertrucks из-за проблемы с камерой заднего вида, которая задерживает вывод изображения на приборную панель, что повышает риск аварии, сообщает Зеркало недели.

Согласно заявлению Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), дисплей заднего вида может оставаться пустым до 8 секунд, когда Cybertruck включается задний ход. Это намного больше, чем 2 секунды, требуемые федеральными правилами безопасности США.

Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения для устранения этой проблемы. Водители также могут дать задний ход кибергрузовику, «проверив плечо и используя зеркала», отметили в NHTSA.

Это уже пятый отзыв электромобиля с момента его выпуска в прошлом году. Совсем недавно, в июне, был отозван огромный единственный стеклоочиститель и кусок пластиковой отделки вдоль края кузова, который может отсоединиться от автомобиля во время движения.Tesla Cybertruck

В апреле грузовики были отозваны из-за того, что педаль акселератора могла застрять при нажатии. В январе компания Tesla отозвала программное обеспечение для 2,2 миллиона своих автомобилей, включая кибергрузовики, поскольку буквы на предупреждающих лампах были слишком малы, чтобы их можно было легко прочитать. Эта проблема также была устранена с помощью обновления программного обеспечения по воздуху.

На этой неделе компания Tesla впервые в этом году сообщила о росте продаж, хотя ее продажи за год все еще отстают от аналогичного периода 2023 года.

В третьем квартале компания поставила почти 463 000 автомобилей по всему миру, что на 6% больше, чем годом ранее, и на 4% больше, чем во втором квартале этого года.

В 2019 году, когда компания впервые анонсировала продажи Cybertruck, стартовая цена была меньше $40 тысяч. Теперь же цена на самую дешевую модель Cybertruck начинается от $60,990. Это заднеприводная версия, которая станет доступна только в 2025 году. Полноприводную модель начнут продавать в 2024 году с ценником 79,990 долларов.

Самая дорогая версия, известная как Cyberbeast, будет продаваться по цене 99,990 долларов и появится в продаже в 2024 году.