Борис Джонсон вважає, що Трамп не допустив би вторгнення РФ в Україну
Володимир Путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп, припустив Борис Джонсон у інтерв’ю The Telegraph перед публікацією своїх мемуарів Unleashed, сказавши, що світ стає кращим, коли у Сполучених Штатів є сильний лідер.
Експрем'єр вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною з суверенною країною.
"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів", – сказав він.
Трамп неодноразово зазначав, що російські вторгнення в Україну 2014 і 2022 року відбувалися не в часи його президентства і Джонсон погоджується, що це не випадковість.
"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", – пояснив Джонсон.
Він додав, що після інциденту з отруєнням в Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів і був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів.
"Він був жорсткішим і щодо КВІР [Корпусу вартових ісламської революції Ірану], а потім він дав українцям ракету Javelin", – нагадав британський політик.
Тож Україні, за його словами, не варто боятися президентства Трампа. Джонсон наголосив, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І Трамп, на його думку, це розуміє.
"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", – впевнений експрем'єр.
Раніше у своїй колонці для Daily Mail Джонсон писав, що суперечливий колишній лідер США може бути "саме тим, що потрібно світові" просто зараз.
У своїх мемуарах, які побачать світ 10 жовтня, експрем'єр Британії розкрив подробиці про стан здоров'я королеви Єлизавети II в останній рік її життя і звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у спробі "покарати" Велику Британію за вихід з ЄС.