Борис Джонсон считает, что Трамп не допустил бы вторжения РФ в Украину

Владимир Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Дональд Трамп, предположил Борис Джонсон в интервью The Telegraph перед публикацией своих мемуаров Unleashed, сказав, что мир становится лучше, когда у Соединенных Штатов есть сильный лидер.

Экс-премьер считает, что непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать войной с суверенной страной.

"С точки зрения Кремля, существовал реальный риск того, что Трамп воспринял бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы принять жесткие меры" , – сказал он.

Трамп неоднократно отмечал, что российские вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах происходили не во времена его президентства и Джонсон соглашается, что это не случайность.

"Одна из добродетелей Трампа — его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он действительно вел себя во внешней политике, и сравниваю это с тем, что о нем говорят люди" , – объяснил Джонсон.

Он добавил, что после инцидента с отравлением в Солсбери Трамп выслал 60 российских шпионов и был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов.

"Он был более жестким и в отношении КСИР [Корпуса стражей исламской революции Ирана], а затем он дал украинцам ракету Javelin" , – напомнил британский политик.

Так что Украине, по его словам, не стоит бояться президентства Трампа. Джонсон подчеркнул, что борьба Украины является абсолютно экзистенциальной для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это станет абсолютной катастрофой. И Трамп, по его мнению, это понимает.

"Я не думаю, что он захочет войти в историю как человек, начавший свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку великой, а с того, чтобы снова сделать великим Советский Союз" , – уверен экс-премьер.

Ранее в своей колонке для Daily Mail Джонсон писал, что противоречивый бывший лидер США может быть "именно тем, что нужно миру" прямо сейчас.

В своих мемуарах, которые увидят свет 10 октября, экс-премьер Британии раскрыл подробности о состоянии здоровья королевы Елизаветы II в последний год ее жизни и обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в попытке "наказать" Великобританию за выход из ЕС.