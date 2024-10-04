Українців попередили про обмеження руху на кордоні з Угорщиною

Із 7 до 10 жовтня у межах міжнародного пункту пропуску "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, заплановано асфальтування прикордонного мосту через ріку Тиса, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття здійснюватимуть виключно на вантажному напрямку на окремому відрізку мосту.

Роботи триватимуть 7-8 жовтня, з 08:00 до 16:00 (за угорським часом) – ремонт на смузі для в'їзду вантажівок, а також 9-10 жовтня, з 08:00 до 16:00 – ремонт на смузі для виїзду вантажівок.

Митники попереджають, що під час ремонту може бути обмежено проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки.

Нагадаємо:

У пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, було частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.