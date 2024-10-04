Норвегія планує спрямувати понад 23 млн доларів на інвестиції в Україну

У 2024 році уряд Норвегії має намір спрямувати близько $23,6 млн (250 млн норвезьких крон) на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну. Про це йдеться в повідомленні міністерство економіки, повідомляє Ліга.Фінанси.

Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд країни також планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.

"Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення" , – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За словами міністерки міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм, Norfund має досвід роботи на ринках із високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проєкти відновлення.

Зокрема, це також допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.

Програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України.