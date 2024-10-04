Норвегия планирует направить более 23 млн долларов на инвестиции в Украину

В 2024 году правительство Норвегии намерено направить около $23,6 млн (250 млн норвежских крон) на инвестиции Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) в Украину. Об этом говорится в сообщении министерство экономики, сообщает Лига.Финансы.

Норвежское правительство разрешило Норвежскому инвестиционному фонду для развивающихся стран Norfund инвестировать в Украину. Капитал, предоставленный Norfund, позволит снизить риски для компаний, инвестирующих в Украину, в том числе норвежских.

Финансирование будет выделено в рамках Программы поддержки Нансена для Украины. Правительство страны также планирует продлить эту инициативу в последующие годы.

"Привлечение частного капитала крайне необходимо для поддержки проектов восстановления" , – отметила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

По словам министра международного развития Норвегии Анне Беате Кристиансен Твиннерейм, Norfund имеет опыт работы на рынках с высокими рисками, поэтому станет важным инструментом для привлечения инвестиций частного сектора в проекты восстановления.

В частности, это также поможет уменьшить разрыв между неотложными потребностями Украины в восстановлении и объемами доступного финансирования.

Программа поддержки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) — норвежская гражданская и военная программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023–2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями Украины.