У Покровську залишається 13 тисяч цивільних, зокрема майже сотня дітей – МВА

У Покровську на Донеччині залишається 13 тисяч осіб, зокрема 94 дитини. Про це йдеться в повідомленні Покровської МВА, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що ворог не припиняє руйнувати житлову забудову міста та об’єкти критичної інфраструктури, позбавляючи жителів найнеобхіднішого: електро-, газо- та водопостачання.