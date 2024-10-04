У Покровську залишається 13 тисяч цивільних, зокрема майже сотня дітей – МВА
У Покровську на Донеччині залишається 13 тисяч осіб, зокрема 94 дитини. Про це йдеться в повідомленні Покровської МВА, повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що ворог не припиняє руйнувати житлову забудову міста та об’єкти критичної інфраструктури, позбавляючи жителів найнеобхіднішого: електро-, газо- та водопостачання.
"Вчора цілий день в місті було гучно. Цього разу війська РФ застосували КАБи, зруйнували приватні будинки, пошкоджено об’єкти газового господарства, соціальні установи. Вкотре наголошую на необхідності евакуації. Це єдиний спосіб на сьогодні врятувати своє життя. Переживемо зиму – повернемось", – зауважив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.