В Покровске остается 13 тысяч гражданских, в том числе почти сотня детей - МВА

В Покровске Донецкой области остается 13 тысяч человек, в том числе 94 ребенка. Об этом говорится в сообщении Покровской МВА, сообщает Укринформ.

Отмечается, что враг не перестает разрушать жилищную застройку города и объекты критической инфраструктуры, лишая жителей самого необходимого: электро-, газо- и водоснабжения.