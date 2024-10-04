В Покровске остается 13 тысяч гражданских, в том числе почти сотня детей - МВА
В Покровске Донецкой области остается 13 тысяч человек, в том числе 94 ребенка. Об этом говорится в сообщении Покровской МВА, сообщает Укринформ.
Отмечается, что враг не перестает разрушать жилищную застройку города и объекты критической инфраструктуры, лишая жителей самого необходимого: электро-, газо- и водоснабжения.
"Вчера целый день в городе было громко. На этот раз войска РФ применили УАБы, разрушили частные дома, повреждены объекты газового хозяйства, социальные учреждения. В очередной раз подчеркиваю необходимость эвакуации. Это единственный способ сегодня спасти свою жизнь. Переживем зиму - вернемся", – отметил начальник Покровской МВА Сергей Добряк.