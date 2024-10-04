У Раді тривають дискусії щодо зниження мобілізаційного віку – нардеп

Народні депутати обговорюють можливість зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, проте Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не розглядав це питання на засіданнях. Про це заявив народний депутат із парламентської фракції "Голос", секретар профільного комітету Роман Костенко в ефірі програми "Говорить великий Львів", повідомляє Укрінформ.

"Саме на Комітеті такого обговорення я не пам’ятаю, але, звичайно, дискусії ведуться" , – зазначив він.

Костенко заявив, що у всьому світі немає такого, що військовозобов’язані особи з 18 років не призиваються.

Народний депутат зазначив, що його колеги з американського Конгресу дивуються тому, що в Україні особи до 25 років не підлягають призову, хоча людей для захисту держави не вистачає.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих…Моя позиція така: хай не з 18, а з 20 років ми маємо призивати, комплектувати і всі разом битися за нашу країну" , – наголосив політик.

Костенко нагадав, що згідно з чинним законодавством, українцям можна балотуватись в депутати і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, "а воювати — з 25". "Я не знаю, хто це придумав", – сказав він.