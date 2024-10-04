В Раде продолжаются дискуссии о снижении мобилизационного возраста - нардеп

Народные депутаты обсуждают возможность снижения мобилизационного возраста до 18-20 лет, однако Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не рассматривал этот вопрос на заседаниях. Об этом заявил народный депутат из парламентской фракции "Голос", секретарь профильного комитета Роман Костенко в эфире программы "Говорит великий Львов", сообщает Укринформ.

"Именно на Комитете такого обсуждения я не помню, но, конечно, дискуссии ведутся" , – отметил он.

Костенко заявил, что во всем мире нет такого, что военнообязанные лица с 18 лет не призываются.

Народный депутат отметил, что его коллеги из американского Конгресса удивляются тому, что в Украине люди до 25 лет не подлежат призыву, хотя людей для защиты государства не хватает.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых… Моя позиция такова: пусть не с 18, а с 20 лет мы должны призывать, комплектовать и все вместе драться за нашу страну" , – подчеркнул политик.

Костенко напомнил, что согласно действующему законодательству украинцам можно баллотироваться в депутаты и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, "а воевать - с 25". "Я не знаю, кто это придумал", – сказал он.