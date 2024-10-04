Польща у 2025 році планує рекордні витрати на оборону

Оборонні витрати Польщі, які планують на 2025 рік, стануть рекордними і сягатимуть 4,7% ВВП. Про це оголосив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Європейська правда.

Міністр оголосив, що загальна сума оборонних витрат складатиме рекордні 186,6 млрд злотих – на 30 млрд більше, аніж цьогоріч. Це складатиме 4,7% ВВП країни.

Кошти будуть закладені у держбюджет, а частина надійдуть зі спецфонду на фінансування збройних сил.

"Ситуація з бюджетом, звісно, непроста, але увесь уряд на чолі з прем’єром, усі політсили в уряд Республіки Польської, розуміють, що витрати на оборону і безпеку є абсолютним пріоритетом" , – заявив Косіняк-Камиш.

Він також покритикував прогалини у підготовці попереднього уряду до реалізації контрактів, укладених у той час – неврахування підготовки інфраструктури до прийому замовленої техніки, неврахування потреби у запчастинах до літаків та підготовки техніків тощо.

﻿﻿ "Там ми знайшли велетенську "діру", ми називаємо її "дірою Блащака (Маріуш Блащак – попередній міністр оборони, представник "ПіС". – Ред.)" , – заявив Косіняк-Камиш.

Він додав, що теперішній уряд не хоче скасовувати укладені тоді контракти, а спробує забезпечити їхню адекватну реалізацію, попри труднощі.

За кілька днів до цього Польща отримала від США позику на 3 млрд доларів на купівлю військової техніки.

На початку вересня на Міжнародному салоні оборонної промисловості в польському місті Кельце Польща підписала контракти на закупівлю систем радіолокаційного контролю та дрони на суму понад мільярд злотих.