Польша в 2025 году планирует рекордные расходы на оборону

Оборонные расходы Польши, которые планируют на 2025 год, станут рекордными и будут достигать 4,7% ВВП. Об этом объявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Европейская правда.

Министр объявил, что общая сумма оборонных расходов составит рекордные 186,6 млрд злотых – на 30 млрд больше, чем в этом году. Это будет составлять 4,7% ВВП страны.

Средства будут заложены в госбюджет, а часть поступят из спецфонда на финансирование вооруженных сил.

"Ситуация с бюджетом, конечно, непростая, но все правительство во главе с премьером, все политсилы в правительстве Республики Польской, понимают, что расходы на оборону и безопасность – это абсолютный приоритет" , – заявил Косиняк-Камыш.

Он также покритиковал пробелы в подготовке предыдущего правительства к реализации контрактов, заключенных в то время – неучет подготовки инфраструктуры к приему заказанной техники, неучет потребности в запчастях к самолетам и подготовки техников и тому подобное.

"Там мы нашли огромную "дыру", мы называем ее "дырой Блащака (Мариуш Блащак – предыдущий министр обороны, представитель "ПиС". – Ред.)" , – заявил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что нынешнее правительство не хочет отменять заключенные тогда контракты, а попытается обеспечить их адекватную реализацию, несмотря на трудности.

За несколько дней до этого Польша получила от США заем на 3 млрд долларов на покупку военной техники.

В начале сентября на Международном салоне оборонной промышленности в польском городе Кельце Польша подписала контракты на закупку систем радиолокационного контроля и дронов на сумму более миллиарда злотых.