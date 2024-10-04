КНДР запустила понад 300 сміттєвих куль у бік Південної Кореї

Північна Корея запустила у бік Республіки Кореї близько 320 повітряних зі сміттям. Це вже другий запуск повітряних об’єктів цього тижня. Про це заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS), повідомляє Укрінформ.

У комітеті поінформували, що близько 120 пакетів зі сміттям впали навколо Сеула та навколишньої провінції Кьонгі після останнього запуску повітряних куль Пхеньяном вранці 4 жовтня.

За інформацією JCS, пакети містили побутове сміття – папір, поліетиленові пакети та пластикові пляшки. Небезпечних речовин всередині куль виявлено не було.

Зазначається, що цей запуск став 24-м із початку кампанії із запуску повітряних куль Північною Кореєю наприкінці травня. Раніше у середу Пхеньян запустив понад 150 куль у напрямку Півдня.